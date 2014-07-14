Київський вокзал повністю відновив роботу після фальшивого мінування

«Зараз вокзал вже працює в штатному режимі, 13:15 черговому по вокзалу надійшов дзвінок про нібито замінування вокзалу Київ-Пасажирський, були евакуйовані люди. Затримок на відправлення і прибуття поїздів не було, вийти на перон можна було через східний і західний підземний переходи», - повідомили в прес-службі.

Водночас, у прес-службі уточнили, що після проведення перевірки транспортною міліцією та Державною службою з надзвичайних ситуацій вибухонебезпечних речовин та підозрілих предметів виявлено не було, а перевірка була закінчена орієнтовно о 14:55.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня у другій половині дня у Києві анонім повідомив про замінування трьох столичних торгово-розважальних центрів "Україна", "Ocean Plaza" і "Магелан".

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, також на спецлінію «102» надійшло повідомлення про замінування одного з провідних гіпермаркетів з продажу будівельно-господарських товарів на проспекті Петра Григоренка. Триває перевірка.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.