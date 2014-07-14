«Укрзалізниця» безкоштовно перевезла 100 інвалідів із Луганська до Одеси

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") 14 липня поїздом № 92 за маршрутом Луганськ – Одеса перевезла організовану групу людей, серед яких люди з обмеженими фізичними можливостями і члени їхніх сімей, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Залізничники продовжують забезпечувати перевезення пасажирів із місць ведення бойових дій. Так, 14 липня з Луганська до Одеси вирушили 100 чоловік із інвалідністю і членів їхніх сімей, серед яких 60 дітей», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» організувала безплатні перевезення пасажирів цієї категорії згідно із замовленням міжвідомчого координаційного штабу, що діє при Державній службі України з надзвичайний ситуацій.

Зокрема, поїзд № 92 сполученням Луганськ - Одеса, до складу якого включено два вагони з цими пасажирами, вирушив із Луганська 14 липня о 12:37 і прибуде до Одеси 15 липня о 8:09.

Крім того, відомство збільшило період курсування безпересадочних вагонів для перевезення пасажирів у сполученні Сватове - Київ - Харків. Так, зі Сватового вагони курсуватимуть у складі трьох поїздів по 18 липня, а з Києва - по 19 липня.

Зокрема, безпересадочні вагони включаються до складу поїзду № 525 Сватове - Харків, який вирушає о 14:01 і прибуває до 17:47, далі вони курсують у складі поїзду № 111 Харків - Львів, який відправляється о 18:44 і прибуває до столиці о 3:48, далі вагони включаються до складу поїзду № 126 Київ - Луганськ і прибувають до Харкова в 00:03.

За даними прес-служби, починаючи з 8 липня, за допомогою безпересадочних вагонів на замовлення регіональних координаційних штабів залізниці країни перевезли 342 чол., із них 122 дітей зі станцій Сватове і Красноармійськ до Києва, Харкова, Львова, Одеси, Херсона і Генічеська.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" 2 липня 2014 року поїздом № 84/83 Маріуполь - Київ вивезла з Донецька організовану групу людей, серед яких люди з особливими потребами, пенсіонери і ветерани.

На початку червня «Укрзалізниця» сформувала спеціальний додатковий поїзд, який вивіз з Луганська майже 500 дітей-сиріт, а впродовж червня для забезпечення перевезення пасажирів із Донецької і Луганської областей «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди № 563/564 Луганськ - Київ і № 565/566 Донецьк – Київ.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей в заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики визволили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.