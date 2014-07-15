У Слов'янську сапери знешкодили 20 вибухонебезпечних пристроїв поблизу залізничних колій

Сапери Державної спеціальної служби транспорту України під час проведення робіт з розмінування низки транспортно-дорожніх об'єктів звільненого від бойовиків міста Слов'янська (Донецька область) виявили і знешкодили 20 вибухонебезпечних пристроїв, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

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Зокрема, сапери Державної спеціальної служби транспорту Мінінфраструктури знешкодили протипіхотні, протитанкові та мінометні міни, некеровані авіаційні ракети, гранати від підствольного гранатомета, електродетонатори, а також 4 кілограми вибухонебезпечної речовини амоніту.

За даними прес-служби, за кілька днів сапери перевірили десятки кілометрів залізничних ділянок, а також залізничні станції, переїзди і перегони, мости, шляхопроводи, труби, віадуки, автомобільні та пішохідні штучні споруди.

У повідомленні сказано, що міністр інфраструктури Максим Бурбак доручив військовим Держспецтрансслужби шукати і ліквідувати вибухівку, адже серед масових зруйнованих об'єктів інфраструктури все ще знаходиться безліч вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ та Краматорськ, які були захоплені в середині квітня. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що розпочато відновлення роботи соціальних служб і міліції. Також у містах почала роботу місія з надання гуманітарної допомоги всім нужденним.

Станом на 10 липня залізничники відновили 38 дорожньо-транспортних об'єктів з 127 пошкоджених в ході бойових дій на сході України між українськими силовиками і терористичними угрупованнями.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

Національна гвардія завершила оперативно-профілактичне відпрацювання території населених пунктів між Ізюмом і Слов'янськом (Донецька область) на предмет закладених мін, вибухонебезпечних речовин і вибухівки.

Терористи ведуть на Донбасі мінну війну, використовуючи, в тому числі й заборонені протипіхотні міни.