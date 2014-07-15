Росія спробує пустити поїзд через Керченську переправу 1 серпня
12:18, 15 липня 2014Транспорт/Звя'зок
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У Росії вирішили провести пробний пуск поїзда «Москва - Сімферополь».
Переправа поділяє аннексированный Крим від материкової частини Росії / Фото УНІАН
Міністерство транспорту Росії доручило 1 серпня провести пробний пуск потяга «Москва - Сімферополь» через Керченську поромну переправу, яка розділяє анексований Крим від материкової частини Росії.
Про це «міністр транспорту» Криму Юрій Шевченко повідомив на апаратній нараді в «Раді міністрів» у вівторок 15 липня, передає кореспондент сайту Крым.Реалии.
«З першого серпня пробний пуск потяга «Москва - Сімферополь» через поромну переправу, - сказав глава Мінтрансу Криму. - На цій лінії будуть працювати тільки наші, кримські, склади, тільки наші провідники, тільки наші локомотивник. Питання вже вирішене».
Інші подробиці цього проекту на нараді не повідомлялися.
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