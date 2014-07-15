У Луганську терористи обстріляли автовокзал та дві приміські залізничні станції

В результаті обстрілу автовокзалу було проломлено перон та пошкоджено будівлю. Крім того, кілька людей отримали травму.

Про це повідомляє ТСН.

Зокрема, відомо, що снаряд бойовиків влучив у адмінбудівлю в районі другого поверху. Снаряди проломили дах на 4-му пероні та вибили скло на 3-му. Кількість постраждалих наразі не повідомляється.

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Окрім того, як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", 14 липня о 10:45 через обстріл станції Кашпарова-2 поблизу Луганська пошкоджено було тепловоз, колії та контактну мережу.

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На станції Луганськ наразі зруйновано дистанцію зв’язку. Проведення відновлювальних робіт ускладнено через те, що обстріли продовжуються.