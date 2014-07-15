«Укрзалізниця» розраховує на діалог з профспілками залізничників

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") розраховує на повноцінний діалог із представниками вільних профспілок залізничників щодо ситуації в галузі, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Укрзалізниця» відповідально заявляє про готовність із розумінням розглядати вимоги профспілок, а також питання співпраці й соціального діалогу, як це, приміром, відбувається з численною профспілкою залізничників і транспортних будівельників України, з яким діє галузева угода», - сказано в повідомленні.

Зокрема, вранці 15 липня під будівлею Кабінету міністрів України кілька десятків представників вільної профспілки залізничників України разом із профспілкою Південної залізниці (ПЗ) провели акцію протесту з основною вимогою до уряду повернути колишнього начальника ПЗ Олександра Філатова, звільненого Кабінетом міністрів України наприкінці травня 2014 року.

«Нечисленні пікетники, які називали себе представниками «вільних профспілок», насправді вийшли вимагати повернення на посаду представника влади Януковича, за час управління якого Південною залізницею було виявлено численні факти неефективного використання, а також збереження державного майна», - підкреслює «Укрзалізниця».

За даними прес-служби, Філатова було звільнено з посади керівника ПЗ за розпорядженням Кабміну від 27 травня 2014 року через невиконання умов контракту.

Зокрема, за підсумками проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Південної залізниці за період керівництва Філатова було виявлено численні й системні фінансові порушення, зокрема, перевитрата коштів на капітальне будівництво й залучення сторонніх підприємств, що виконали майже 80% робіт, при тому, що роботою можна було б забезпечити безпосередньо підрозділи Південної магістралі. Перевіркою також виявлено понад 6 млн грн непродуктивних витрат й інших фінансових зловживань.

Також повідомляється, що в Кабінеті Міністрів України відбулася погоджувальна рада за участю представників Міністерства інфраструктури, «Укрзалізниці» й лідерів вільних профспілок залізничників. У ході переговорів було досягнуто домовленість, що виробничі проблемні питання, що не містять політичного аспекту, будуть детально розглянуті фахівцями й будуть ухвалені відповідні рішення на нараді в міністерстві, яка відбудеться наступного тижня.

Крім того, як уточнили в прес-службі, окремі вимоги пікетників уже врегульовано, зокрема, наказом генерального директора «Укрзалізниці» Бориса Остапюка від 4 липня цього року було скасовано попередній наказ відомства про реорганізацію підрозділів пасажирського господарства залізниць у 2014 році.

«Укрзалізниця відповідально заявляє про дотримання режиму праці та відпочинку локомотивних бригад (машиністів і їхніх помічників) відповідно до норм чинного законодавства та існуючого навантаження, забезпечення належних умов проходження періодичних медичних оглядів для працівників залізничного транспорту, інших соціальних гарантій», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня цього року кілька десятків представників вільної профспілки залізничників України разом із профспілкою Південної залізниці пікетували будівлю Кабінету міністрів України з ключовою вимогою повернути колишнього начальника ПЗ Олександра Філатова. Крім того, профспілки виступили проти урізування соціальних пільг і надбавок, які були гарантовані галузевими угодами й колективними договорами з «Укрзалізницею». Також пікетники вимагали скасувати наказ «Укрзалізниці» про реорганізацію підрозділів пасажирського господарства залізниць у 2014 році, затверджений генеральним директором «Укрзалізниці» Борисом Остапюком 20 травня 2014 року, який, на їхню думку, руйнує структуру Південної магістралі, зокрема, пасажирську службу.

Філатов обіймав посаду начальника Південної залізниці з листопада 2012 року. Після звільнення Філатова «Укрзалізниця» призначила виконуючим обов'язки начальника Південної залізниці (ПЗ) Миколу Уманця, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника ПЗ. 11 червня Кабмін затвердив Уманця на посаді керівника ПЗ.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Її довжина становить понад 3000 км, розгорнута довжина головних колій – понад 4000 км. Географічне положення й конфігурація напрямків і ділянок дороги визначають її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне сполучення регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією та сільським господарством - це шість областей із населенням близько 20 млн осіб.