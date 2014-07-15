Турецька компанія відправила лайнер до Севастополя, незважаючи на заборону України

Зі Стамбула запустили морські пасажирські перевезення в анексований Росією Севастополь.

Про це повідомив керівник відділу продажу та маркетингу ESEN ELITA TUR Эбазер Шеен, передає ТСН.

Вартість квитка становить 200 доларів в одну сторону. Перевезення здійснюється на круїзному лайнері "Адріана".

При цьому МЗС Туреччини попередило Міністерство транспорту та зв'язку Туреччини про те, що Кабінет міністрів України 30 квітня 2014 року прийняв рішення про тимчасове закриття 27 контрольно-пропускних пунктів у портах та аеропортах Криму.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року Україна повідомила держави - члени Міжнародної морської організації (IMO) про неможливість забезпечення належного рівня безпеки судноплавства та дотримання міжнародних зобов'язань у морських торговельних портах анексованого Криму, зокрема, в портах Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта.

Довідка УНІАН. На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський порти і порт «Південний», у Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і спеціалізований морський порт «Октябрьск». Також Україна має свої порти в Азовському регіоні - Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх всього три - Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону - Херсонський та Скадовський.

Порти анексованого Росією Кримського півострова - Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський.