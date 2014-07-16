Бойовики підірвали колії на ділянці Новобахмутівка-Горлівка Донецької області

Вночі 15 липня бойовики підірвали залізничні колії на перегоні Новобахмутівка-Горлівка Донецької залізниці, що призвело до припинення руху поїздів на даній ділянці, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, 15 липня о 22:50 на 38 км перегону Новобахмутівка-Горлівка Донецької магістралі бойовики підірвали парну і непарну колії перегону.

«Рух поїздів на зазначеному перегоні припинено. Курсування приміського електропоїзда Іловайськ-Горлівка-Очеретино обмежене до станції Горлівка», - підкреслюється в повідомленні.

Як уточнили в прес-службі, в даний час обсяг пошкоджень залізничної інфраструктури з'ясовується.

Як повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Червоний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки колій, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

Для відновлення 43 пошкоджених об'єктів електропостачання Донецької, Південної та Придніпровської залізниць необхідно 180 млн гривень, а для відновлення 7 підірваних терористами залізничних мостів на сході України необхідно близько 50 млн грн.

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Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". Донецька залізниця обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).