Більше 3 тисяч переселенців вже повернулися поїздами до звільненого Слов'янська

Південна залізниця (ПЗ) з 9 по 15 липня 2014 року перевезла більш як 3 тис. вимушених переселенців з населених пунктів Донецької і Луганської областей в одне із звільнених від бойовиків силами АТО східних міст – Слов'янськ, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«Після проведення відновлювальних робіт до населених пунктів, звільнених від терористів, повертаються місцеві жителі, які раніше були вимушені залишити свої домівки. З 9 по 15 липня приміським електропоїздом №6289 сполученням Харків-Пасажирський - Лозова - Слов'янськ до Слов'янська відправилися 3100 осіб», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, з 7 липня ПЗ здійснює безкоштовне перевезення пасажирів за маршрутом Харків-Сватове-Київ. Так, з 7 по 15 липня включно схід України, де в даний час триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів, на потягу №525/526 Харків-Сватове-Харків формування Південної залізниці зону АТО залишили 457 осіб.

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Згідно з повідомленням, потяг відправляється з Харкова о 9:55 і прибуває до м. Сватове (Луганська область) о 13:31. У зворотному напрямку потяг відправляється о 14:01 і прибуває до Харкова о 17:47. На станції Харків-Пасажирський вагони потягу №525/526 Харків-Сватове прикріпляються до потягу №111/112 Харків-Львів, який відправляється о 18:40 і прибуває до столиці о 03:48.

У зворотному напрямку із столиці вагони потягу №525/526 Харків-Сватове прикріпляються до потягу №126/125 Київ-Луганськ, який відправляється з Києва о 14:24 і прибуває до Харкова в 00:13.

Крім того, з 8 липня відновлено щоденне курсування до станції Слов'янськ приміського електропоїзда 6289/6290 сполученням Харків-Пасажирський - Лозова - Слов'янськ - Лозова - Харків-Пасажирський, рух якого було припинено у зв'язку з проведенням АТО. З 9 по 15 липня приміський потяг №6289 Лозова - Слов'янськ формування Південної магістралі перевіз 773 особи. Зокрема, з Харкова електропоїзд відправляється о 10:20, прибуває на станцію Лозова о 12:40, до Слов'янська - о 15:20. У зворотному напрямку потяг відправляється о 16:12, прибуває на станцію Лозова о 17:57, на станцію Харків-Пасажирський - о 20:40.

Як відзначають у прес-службі, на вузловій станції Лозова пасажири можуть пересісти в потяги, що курсують в інших напрямках.

Крім того, з 30 травня по 15 липня поточного року ПЗ надала тимчасовий притулок 1646 вимушеним переселенцям із зони АТО.

Також для матерів з дітьми зі східного регіону Південна залізниця організувала безкоштовне розміщення у кімнатах матері і дитини і у кімнатах відпочинку на всіх вокзалах магістралі, а також у відомчих готелях.

«Громадяни, яким довелося залишити район проведення антитерористичної операції, можуть перебувати у наданих місцях від кількох годин до кількох днів. Найбільшу кількість переселенців із зони проведення антитерористичної операції прийняв вокзал Харків-Пасажирський і готель Південної залізниці "Експрес" – понад 1400 осіб», - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня ПЗ повністю відновила рух усіх електропоїздів свого формування, що курсують у напрямку Донецької області.

Крім того, Південна залізниця з 7 липня 2014 року розпочала виконувати безкоштовні перевезення пасажирів за маршрутом Харків-Сватове-Київ, що дало можливість громадянам виїхати з території проведення антитерористичної операції.

Південна залізниця з 30 травня по 3 липня 2014 року надала тимчасовий притулок 1016 вимушеним переселенцям з Донбасу.

З квітня на території Луганської і Донецької областей діють озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня у регіоні розпочалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. При цьому військові продовжують операцію з очищення Донбасу від бойовиків.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить понад 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів - понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків і ділянок дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з добувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.