Активісти очікують, що Генпрокуратура наведе порядок у «Борисполі»

Асоціація повторно звернулася до Генпрокуратури з вимогою на час проведення Мінінфраструктури України перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за 2011-2014 рр. відсторонити від займаних посад генерального директора аеропорту Сергія Гомболевського і його заступника Бориса Шахсуварова, а також розслідувати їхню діяльність на предмет впровадження на підприємстві корупційних схем.

«Ми очікуємо не просто формальних кадрових перестановок у керівництві підприємства, а повного оновлення керівництва за підсумками проведення розслідування та перевірки фінансово-господарської діяльності аеропорту «Бориспіль»», - зазначив В.Лесик.

В.Лесик підкреслює, що обидва нинішніх керівника аеропорту і С.Гомболевський, і Б.Шахсуваров раніше вже очолювали «Бориспіль» протягом періоду, що перевіряється. «Звичайно, в таких випадках, на період проведення перевірки керівництво відсторонюють від виконання обов'язків, щоб уникнути впливу на результати перевірки і тиску на перевіряючих», - додав активіст.

«Нас обурює позиція Міністерства інфраструктури України щодо ключового підприємства в галузі авіаперевезень. Замість повного оновлення керівництва підприємства, а не тільки зміни першої особи, і знищення всіх корупційних схем, міністерство робить лише косметичні рокіровки керівників, у результаті яких корупціонери продовжують керувати аеропортом», - зазначив В.Лесик.

Нагадаємо, 8 липня під час акції протесту активістів «Асоціації захисту прав громадян України» та «Української націоналістичної самооборони» під Міністерством інфраструктури заступник міністра Петро Пінкас зробив заяву, що Управління внутрішнього аудиту Мінінфраструктури в ході перевірки фінансово-господарської діяльності «Міжнародного аеропорту «Бориспіль» за 2011-2014 роки виявило безліч порушень. При цьому заступник міністра П.Пінкас зазначив, що зловживань нинішнім керівництвом підприємства поки не було зафіксовано.

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«З одного боку, заступник міністра заявляє про те, що виявлено безліч порушень, а з іншого боку, каже, що в людей, які тоді очолювали аеропорт, зловживань не виявлено», - підкреслює В.Лесик.

Активісти нагадують, що заступник гендиректора аеропорту Б.Шахсуваров очолював підприємство саме в той період, який підлягає перевірці, зокрема в 2008-2011 роках. Зокрема, у 2010 році проти Б.Шахсуварова було порушено кримінальну справу за фактом розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. У липні того ж року правоохоронні органи провели обшуки в службовому кабінеті Б.Шахсуварова, але він продовжив керувати підприємством.

Нинішній генеральний директор аеропорту С.Гомболевський у період до 2011 року обіймав посаду начальника терміналу аеропорту і звільнився з підприємства одночасно з Б.Шахсуваровим. У березні 2014 року С.Гомболевський фактично очолив аеропорт, зайнявши місце свого колишнього керівника Олексія Кочанова, якого відсторонили через зв'язків з «Сім'єю» колишнього президента країни В.Януковича. С.Гомболевський працював заступником О.Кочанова з липня 2013 року.

Активісти вже не перший раз звертаються з офіційними листами з викладеними фактами зловживань в «Борисполі» в Генеральну прокуратуру України, прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку та президенту України Петру Порошенку.