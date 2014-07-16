Збитки інфраструктури Донбасу від бойових дій досягли 1 млрд гривень

14:13, 16 липня 2014
Транспорт/Звя'зок
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Під час бойових дій постраждали автомобільні дороги, мостові переходи, залізнична інфраструктура, а також аеропорти Донецька і Луганська

REUTERS

Сума збитків, завданих інфраструктурі України в Донецькій і Луганській областях в результаті бойових дій, попередньо оцінюється в 1 млрд грн.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН в Слов'янську міністр інфраструктури України Максим Бурбак.

“Сума разом зі збитками по "Укрзалізниці" - близько 1 млрд грн. Це попередні цифри і, на жаль, вони не будуть зменшуватися", - сказав міністр.

Під час бойових дій постраждали автомобільні дороги, мостові переходи, залізнична інфраструктура, а також аеропорти Донецька та Луганська.

Бурбак зазначив, що збитки дорожнього господарства, за попередньою інформацією, складають 500 млн грн.

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У той же час міністр підкреслив, що, за попередньою інформацією, у донецькому та луганському аеропортах злітно-посадочні смуги, які є найдорожчим інфраструктурним об'єктом в аеропорту, не постраждали.

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“Попередньо була інформація, що злітно-посадкові смуги не постраждали, це найдорожче. Термінали можна засклити, але з точки зору інфраструктури, найдорожчий об'єкт - це злітно-посадкові смуги", - сказав Бурбак.

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Як повідомляв УНІАН, внаслідок бойових дій в Донецькій і Луганській областях частково або повністю зруйновано безліч об'єктів транспортної інфраструктури. Зокрема, терористи багаторазово підривали об'єкти залізниці, здійснювали напади на прикордонні пункти пропуску, обстрілювали аеропорти.

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