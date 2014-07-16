Латвія і Ісландія сподіваються, що Франція припинить постачання «Містралів» до Росії

Франції слід переглянути співпрацю з Росією в питанні постачання військових кораблів «Містраль» у зв'язку з ситуацією в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив під час прес-конференції сьогодні в Києві.

«Латвія розцінює це дуже негативно, ми про це вже заявляли ще з 2010 року, коли одержали звістку про те, що такий контракт буде підписано. Я це питання порушував і під час зустрічі зі своїм французьким колегою в травні цього року. Він мене запевнив, що остаточне рішення ухвалюватиметься десь у жовтні», - сказав Рінкевічс.

Він наголосив, що «позиція Латвії така, що в цих умовах, коли, за нашими даними і за даними інших країн і міжнародних організацій, відбувається доволі серйозне забезпечення сепаратистів у Луганській і Донецькій областях сучасною зброєю, то ми все ж маємо, як ЄС, ввести санкції проти Росії з постачання зброї, з постачання всіх видів військової техніки, зокрема, і цих кораблів».

«Тому ми вважаємо, що це навіть питання не економічних санкцій, це питання європейської безпеки, зокрема всіх країн Балтійського і Чорноморського регіонів... Ми сподіваємося, що наші партнери зрозуміють всю серйозність ситуації і переглянуть це рішення. Ми вважаємо, що на даному етапі продаж високих військових технологій Росії суперечить інтересам безпеки і здоровому глузду», - відзначив міністр закордонних справ Латвії.

У свою чергу глава МЗС Ісландії Гуннар Браге Свейнссон погодився зі своїм латвійським колегою.

«Як можна вводити проти Росії санкції і водночас продавати їм таку зброю? Я вважаю, що ці речі несумісні», - сказав Свейнссон.

Як повідомляв УНІАН, контракт вартістю 1,2 млрд євро на спорудження двох французьких вертольотоносців для ВМФ Росії було підписано в червні 2011 року. Очікується, що перший корабель "Владивосток" надійде на озброєння російського флоту в 2014 році, другий - "Севастополь" - в 2015 році.

Французька влада неодноразово заявляла, що має намір виконувати контракти з РФ щодо військових кораблів «Містраль».