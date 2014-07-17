Дорогу державного значення в Житомирській області закрили на ремонт

Рух на ділянці автомобільної дороги державного значення Житомир - Чернівці в районі села Висока Піч (Житомирський район) з 15 липня закрита для всіх видів транспорту через проведення ремонтних робіт, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України.

У повідомленні сказано, що об'їзд ремонтованої ділянки дороги в напрямку Житомир - Чуднів організований дорогою Дубрівка - Баранівка - Висока Піч до села Залужне, далі дорогою Романів-Романівка до села Романівка, далі дорогою Шепетівка - Чуднів - Бердичів до селища міського типу Чуднів, де знаходиться виїзд на дорогу Житомир - Чернівці.

У напрямку Чуднів - Житомир - дорогою Шепетівка - Чуднів - Бердичів до Бердичева, далі дорогою Житомир - Могилів - Подільський (через Вінницю) до Житомира.

За даними прес-служби, орієнтовна дата відновлення руху на ділянці дороги Житомир - Чернівці - 23 липня 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») у 2014 році має намір направити на ремонт доріг 3 млрд грн за рахунок додаткових прогнозованих надходжень в дорожній фонд.

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