Росіяни простоюють у черзі на пором до Криму по 40 годин

Потік автомобілів, що прибувають в порт Кавказ на Керченську переправу, не зменшується, час очікування навантаження становить до 40 годин, повідомляє сайт АНО «Єдина транспортна дирекція».

З 18.00 16 липня до 10.00 17 липня пороми, що обслуговують переправу, здійснили 42 рейси в обидві сторони. В даний час в порту Кавказ черги на пором очікують близько 2200 машин, в порту Крим - 25 автомобілів. За минулу добу було перевезено 2700 пасажирів за єдиним квитком і 2300 машин.

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У середу відбувся тестовий рейс новоприбулого грецького порома «Олімпіада». За круговий рейс він перевіз 216 легкових автомобілів, 10 автобусів та 955 пасажирів. У четвер о 9.00 пором вийшов з порту Кавказ у другий рейс з 131 машиною і 413 пасажирами на борту.

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Російських автомобілістів, як і раніше, закликають скористатися громадським транспортом для поїздок в анексований Крим.

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