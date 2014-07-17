«Укрзалізниця» щодня пропонує до 10 тис. квитків на поїзди з Києва в західному напрямку

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення залізничним транспортом у літній сезон щодня пропонує пасажирам до 10 тис. квитків на потяги з Києва в західному напрямі, а також більш як 5 тис. квитків на потяги до Одеси, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Укрзалізниця» пропонує пасажирам найбільшу кількість місць у найпопулярніших на сьогоднішній день напрямах – у місця масового відпочинку. Так, на потяги з Києва в західному напрямі щодня у продажу майже 10 тис. місць, в одеському напрямі – 5300 місць, до Бердянська – 556 місць», – сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на залізницях України функціонує 1500 квиткових кас для продажу проїзних документів, який відкривається за 30 діб до передбачуваної дати відправлення потяга одночасно у всіх касах, а також через Інтернет і відділення українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта».

Також повідомляється, що для задоволення попиту на перевезення залізничним транспортом «Укрзалізниця» призначила на 11 і 18 липня додатковий потяг № 239/240 сполученням Київ - Ужгород, з 11 липня по 1 серпня – потяг № 269/270 за маршрутом Київ - Івано-Франківськ, який курсує через день, а для перевезення пасажирів з Донбасу – потяг № 534/564 Київ – Ясинувата – Луганськ, який курсуватиме до 22 липня включно.

Крім того, на період літніх перевезень відомство призначило щоденне курсування потяга № 227/228 сполученням Київ – Бердянськ, тоді як торік потяг відправлявся через день, призначило новий потяг № 281/282 Київ – Генічеськ (Херсонська обл.), потяг № 297/298 Київ - Херсон і № 209/210 Київ - Миколаїв, а в сполученні Київ – Одеса – потяг категорії «Інтерсіті+» № 761/762, на маршруті якого задіяно швидкісний електропоїзд ЕКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

«Укрзалізниця» здійснює постійний моніторинг населеності потягів і при збільшенні попиту відповідно до технічних можливостей призначає додаткові потяги», - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила на 18 і 20 липня додатковий потяг №239К/207Л сполученням Київ – Ужгород – Київ.

Крім того, на період з 11 липня по 1 серпня «Укрзалізниця» призначила додатковий потяг №269К/269Л сполученням Київ – Івано-Франківськ, який курсує через день, на 11 і 13 липня – додатковий потяг №239К/239Л за маршрутом Київ – Ужгород.

Львівська залізниця призначила з 1 червня по 1 вересня щоденний потяг за маршрутом Чернівці – Генічеськ.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученні, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.