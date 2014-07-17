Кличко призначив нового начальника Київського метрополітену

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко призначив Віктора Брагінського на посаду керівника комунального підприємства "Київський метрополітен", повідомили УНІАН у прес-службі столичної адміністрації.

Згідно з повідомленням, 17 липня Кличко представив колективу підприємства новопризначеного главу столичної підземки, підкресливши, що на сьогодні метрополітен має численні борги, тому основним завданням нового керівництва має стати підвищення ефективності роботи підприємства.

«Цього року метро було дотаційним на 370 мільйонів гривень, а наступного року очікуваний розмір дотацій складе на 200 мільйонів гривень більше. Тому наше основне завдання - підвищити економічний ККД метрополітену», - цитує прес-служба Кличка.

Крім того, одним з пріоритетних напрямів для надходження коштів до бюджету мер столиці назвав боротьбу з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, раніше київський міський голова Віталій Кличко підписав низку розпоряджень щодо кадрових змін в керівництві комунальних підприємств столиці, зокрема, про звільнення з посади директора КП «Київський метрополітен» Руслана Казюлькина, який керував метрополітеном з 14 травня поточного року.

У 2013 році столичний метрополітен збільшив чистий збиток в порівнянні з 2012 роком на 4,8% - до 362,1 млн грн.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен має три діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких складає близько 69 км. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадочними вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену налічує 794 одиниці.