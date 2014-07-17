«Укрзалізниця» відновила 6 мостів у зоні АТО

Спеціалізовані підрозділи Донецької, Придніпровської і Південної залізниць України відновили шість штучних споруд, пошкоджених у ході бойових дій на сході України між українськими силовиками і проросійськими бойовиками, повідомила УНІАН прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України "(Укрзалізниця").

«Шість штучних споруд, пошкоджених під час бойових дій, зокрема чотири залізничні мости, шляхопровід і пішохідний перехід, - відновили залізничники Донецької, Придніпровської і Південної залізниць, щоб зберегти рух потягів у східних регіонах України», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на 17 липня спеціалізовані підрозділи залізниць відремонтували пошкоджений шляхопровід на 252 км напряму Кривий Ріг - Волноваха Придніпровської магістралі, а також відновили залізничні мости на Південній залізниці: на 18 км ділянки Безлюдівка - Волохач і на 37 км ділянки Харків - Куп’янськ.

Крім того, залізничники відновили залізничні мости 1036 км перегону Слов’янськ - Шпичкино і 958 км перегону Кондрашівська - Старобільськ Донецької залізниці, а також пішохідний міст на станції Красний Лиман.

«Окрема подяка українським залізницям. Навіть під час військових дій залізничники виходять і, ризикуючи своїм життям, ремонтують об'єкти інфраструктури», - цитує прес-служба міністра інфраструктури Максима Бурбака.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 15 липня залізничники відновили 40 об'єктів колійного господарства з 52 пошкоджених у ході бойових дій на сході України на загальну суму 3,14 млн. грн.

Залізничники почали підготовчі роботи з відновлення вузлової лікарні і станції в місті Красний Лиман в Донецькій області, які були пошкоджені під час бойових дій, на відновлення яких необхідно 202 млн. грн.

Донецька залізниця з 11 липня 2014 року відновила рух приміських потягів у напрямі звільненого від терористів Краматорська в Донецькій області, ще раніше «Укрзалізниця» відновила рух електропоїздів у напрямі з Харкова до Слов'янська.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого ДЗ скасовувала ряд потягів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, заміновували ділянки колій.