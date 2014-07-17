"Укрзалізниця" оскаржить у суді рішення АМКУ щодо донарахувань "Нібулону"

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") заявляє про незгоду з рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ) про визнання в своїх діях порушення щодо донарахування та стягнення одному з найбільших виробників і експортерів сільгосппродукції в Україні агрохолдингу «Нібулон» відповідної частки тарифу на перевезення зерна і має намір подавати позовну заяву до суду, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

Водночас, в прес-службі АМКУ повідомили, що комітет наполягає на обґрунтованості та законності прийнятого рішення про порушення "Укрзалізницею" законодавства про захист економічної конкуренції, коли відомство донарахувало "Нібулону" тариф на перевезення вантажів, і має намір відстоювати свою позицію в суді.

"У липні 2013 року рішенням Антимонопольного комітету України дії "Укрзалізниці", які полягають у зобов'язанні залізниць (Південної, Південно-Західної та Одеської) вказувати в перевізних документах - перевезення зернових вантажів ТОВ СП "Нібулон" до станції Миколаїв-Вантажний як перевезення зернових вантажів на експорт, і донарахування та стягнення відповідної частки тарифу без належних обґрунтувань, були визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку перевезення вантажів транспортом загального користування», - повідомили в прес-службі комітету.

За вказане порушення на "Укрзалізницю" було накладено штраф у розмірі 100 млн грн та покладено зобов'язання, відповідно до якого «Укрзалізниця» повинна розробити і затвердити для своїх структурних підрозділів механізм контролю за правильністю визначення вантажовласниками призначення вантажу (на експорт або внутрішнє сполучення).

"Укрзалізниця" звернулася до АМКУ для перегляду рішення, однак наявна в комітеті інформація підтверджує наявність у діях відомства порушення, і, як наслідок, рішення комітету було залишено без змін.

АМКУ також зазначає, що закликав Міністерство інфраструктури вимагати від "Укрзалізниці" розробити вищевказаний механізм контролю, який, на думку комітету, «в подальшому дозволить запобігти вчиненню таких порушень».

«Такі дії комітету не знайшли підтримки і належного реагування з боку "Укрзалізниці", ні з боку Міністерства інфраструктури України. Враховуючи це, Антимонопольний комітет України має намір захищати свою позицію в судовому порядку»,- підкреслили в прес-службі АМКУ.

У той же час, в прес-службі «Укрзалізниці», коментуючи рішення АМКУ, уточнили, що підставою для такого рішення стала перевезення зерна, до якої було застосовано експортний тариф. Так, залізничним транспортом зерно було доставлено на адресу зернового терміналу «Нібулон», який є міжнародним пунктом пропуску у морському сполученні, а також включений до переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів через митний кордон України.

Читайте також«Укрзалізниця» відновила 6 мостів у зоні АТО

В «Укрзалізниці» уточнили з посиланням на дані, надані Міністерством податків і зборів України, що за 2012 рік через пункт пропуску через державний кордон України на території перевантажувального терміналу «Нібулон» вивезено 4 млн тонн зернових вантажів, з яких 3 млн тонн - безпосередньо термінал «Нібулон». При цьому в 2012 році залізниці на адресу цього підприємства перевезли лише 1,95 млн тонн зернових вантажів, що ще раз підтверджує факт експорту зернових вантажів «Нібулону».

«Тобто фактично зерно було експортним вантажем і відправлялося на адресу припортової станції Миколаїв-Вантажний, яка крім Миколаївського морського порту обслуговує і припортовий термінал "Нібулона", а тому рішення Антимонопольного комітету про застосування внутрішніх тарифів на зазначені перевезення є безпідставним. Необгрунтованим є й рішення про зобов'язання «Укрзалізниці» розробити і затвердити механізм контролю за правильністю визначення вантажовласниками призначення вантажу, що не є функціями, правами, обов'язками та повноваженнями «Укрзалізниці», - пояснили в прес-службі залізничної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" заявила, що запропоноване нею підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення на 12,5% в цьому році, як і раніше, значно відстає від зростання цін на зернову продукцію, оскільки ціни на зерно зростають значно швидше, ніж відбувається зміна тарифу на вантажоперевезення.

У зв'язку з цим «Укрзалізниця» вважає необґрунтованою вимогу Української аграрної конфедерації залишити незмінними тарифи на перевезення зерна. Відомство зазначає, що навіть запропоноване підвищення тарифів на перевезення зернової продукції призведе до зростання цін виробництва не більше ніж на 0,04%, приміром, ціна 1 кг пшениці та ячменю від запропонованої зміни рівня тарифів збільшиться лише на 4,6 2,9 копійок відповідно.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Нібулон» заснований у 1991 році і є одним з найбільших українських виробників і експортерів сільськогосподарської продукції.

Сім філій компанії займаються тваринництвом. Підприємство має власний флот, потужності зі зберігання зерна в обсязі понад 1,7 млн тонн і власний перевантажувальний термінал у Миколаєві. Земельний банк компанії складає близько 80 тис. га.

Агрохолдинг «Нібулон» контролюється українським бізнесменом Олексієм Вадатурським.