Україна закрила авіапростір над сходом країни

Українська авіавлада закрила авіаційний простір над сходом України після того, як проросійські терористи збили малайзійський авіалайнер «Боїнг-777».

Про це авіавлада повідомила Європейську організацію з безпеки аеронавігації (Євроконтроль).

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"Після катастрофи українська влада поінформували Євроконтроль про закриття маршрутів від землі до необмеженої висоти над східною Україною (Дніпропетровський район польотної інформації). Усі плани польотів з використанням цих маршрутів у цей час відхиляються Євроконтролем. Маршрути залишаться закритими до подальшого сповіщення", - сказано в повідомленні, розміщеному на спеціалізованому авіаційному інтернет-порталі flightworx.aero.

Прес-служба Міністерства інфраструктури України підтвердила, що Державна авіаційна служба України («Державіаслужба») відучора, після підтвердження катастрофи «Боїнга-777» у Донецькій області, повністю закрила для польотів повітряний простір над Донецькою, Луганською і частиною Харківської області.

У прес-службі також повідомили, що до розслідування катастрофи авіалайнера будуть допущені представники авіаційної влади Малайзії і Нідерландів.

Європейська організація з безпеки аеронавігаці "Євроконтроль" також припиняє польоти над сходом України, пише "Українська правда".

Після авіакатастрофи із літаком Малазійських авіаліній влада України заборонила всі польоти на сході України.

"Відтак Євроконтроль відхиляє всі плани польотів, що базуються на вказаних маршрутах. Маршрути є закритими до подальшого сповіщення", - заявили у Євроконтролі.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками імовірно з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 280 пасажирів і 15 членів екіпажу.

Диспетчери втратили контакт з літаком у 50 км від російсько-українського кордону, в районі селища Сніжне Донецької області, контрольованого силами самопроголошеної «Донецької народної республіки». За відомостями очевидців, літак вибухнув у повітрі, тіла загиблих розкидало в радіусі 4 кілометрів.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO - International Civil Aviation Organization, ICAO) і Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) допоможуть Україні розслідувати причини падіння літака.

Раніше Державна авіаційна служба України (Державіаслужба») розширила територію повітряного простору з обмеженнями на польоти нижче 7,9 тис. метрів від поверхні землі над зоною АТО для цивільних повітряних суден.