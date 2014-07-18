МАУ змінила маршрути в обхід зони АТО

Найбільший національний авіаперевізник - компанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 18:00 17 липня змінила повітряні маршрути над зоною проведення антитерористичної операції у зв'язку з тим, що проросійські бойовики збили пасажирський літак Боїнг-777 "Малайзійських авіаліній", повідомляє прес-служба авіакомпанії.

"Авіакомпанія МАУ інформує, що у зв'язку з тим, що сьогодні у повітряному просторі України над зоною проведення антитерористичної операції у Донецькій області було збито пасажирський літак, з метою забезпечення безпеки пасажирів, екіпажів і повітряних суден, авіакомпанія МАУ змінила повітряні маршрути над цим регіоном", - зазначається у повідомленні.

За даними прес-служби, усі літаки МАУ відхиляються від повітряних трас, що пролягають над територією, де ведуться військові дії, і облітають її на відстані більш як 200 км від меж зони проведення АТО.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines було збито проросійськими бойовиками ймовірно з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 280 пасажирів і 15 членів екіпажа.

Диспетчери втратили контакт з літаком за 50 км від російсько-українського кордону, в районі селища Сніжне Донецькій області, контрольованого силами самопроголошеної «Донецької народної республіки». За повідомленням очевидців, літак вибухнув у повітрі, тіла загиблих розкидало в радіусі 4 кілометрів.