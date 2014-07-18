В аеропорту «Бориспіль» скасували 11 рейсів

У найбільшому українському міжнародному аеропорту «Бориспіль» на сьогодні скасовано 11 рейсів на виліт і приліт.

Згідно з даними онлайн табло на сайті «Бориспіль», на виліт скасовано 7 рейсів. Зокрема, скасовано рейс компанії Emirates до Дубаї, 2 рейси «Аерофлоту» до Москви, рейс Аir France до Парижу, рейс туркменських авіаліній до Ашгабату, Air Moldova - до Кишинева, Air Astana - до Алмати.

На приліт скасовано 4 рейси з Ашгабату, Москви, Кишинева і Алмати.

Як повідомляв УНІАН, українська авіавлада з 17 липня закрили авіаційний простір над сходом України після того, як російські терористи збили малайзійський авіалайнер «Боїнг-777».

17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines було збито російськими бойовиками, імовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 282 пасажири і 15 членів екіпажа.