На вокзалі Слов'янська встановили безкоштовний Wi-Fi

Державна адміністрація залізничного транспорту України "(Укрзалізниця") за рахунок власних коштів встановила безкоштовну безпровідну мережу Wi-Fi на залізничному вокзалі одного із звільнених від російських терористів силами АТО східних міст – Слов'янська, також планує провести Wi-Fi на вокзалах Луганська і Краматорська, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«За дорученням генерального директора Бориса Остапюка «Укрзалізниця» власним коштом почала облаштовувати інфраструктуру зв'язку в зоні АТО в Донецькому регіоні: у містах Слов'янськ, Краматорськ і Красний Лиман, а також у місті Родакове поблизу Луганська», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, з 17 липня безкоштовний Wi-Fi вже доступний на вокзалі в Слов'янську, перед цим залізничники встановили устаткування для розширення зони покриття і збільшили швидкість передачі даних. Наступний етап – забезпечення безпровідним інтернет-зв'язком на вокзалах в Луганську і Краматорську.

«Через бойові дії в зоні АТО виникли проблеми із зв'язком, мобільні мережі переобтяжені або заблоковані, знеструмлені житлові масиви і обірваний зв'язок «Укртелекому». Як наслідок, десятки тисяч жителів східних регіонів, які були змушені залишити будинки, втратили зв'язок зі своїми рідними, які залишилися в небезпеці. Відновлення і розгортання високошвидкісних ліній Wi-Fi забезпечить стабільний і якісний зв'язок між ними», - цитує прес-служба заступника генерального директора «Укрзалізниці» Віталія Жураківського, який очолює робочу групу з відновлення об'єктів залізничної інфраструктури.

Крім того, в повідомленні наголошується, що налаштування мережі Wi-Fi вирішить проблему невчасної подачі об'єктивної і неупередженої інформації жителям населених пунктів, що перебувають у зоні АТО. «Особливо в умовах, коли інформаційний простір сходу України заповнений пропагандою російських ЗМІ, які дезінформують громадян і нарощують напруженість у регіоні», - наголошують у прес-службі.

Крім того, як повідомили в Головному управлінні автоматики, телемеханіки і зв'язку «Укрзалізниці», найближчим часом планується встановити сучасні цифрові комутаційні системи зв'язку (автоматичні телефонні станції) в містах Слов'янськ, Краматорськ, Луганськ та Іловайськ.

Як повідомляв УНІАН, український оператор проводового зв'язку «Укртелеком» раніше неодноразово повідомляв про проблеми в наданні телекомунікаційних послуг у Донецькій і Луганській областях через пошкодження терористами ліній зв'язку в регіоні.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.