Wizz Air змінила маршрути польотів в обхід зони АТО

Найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній і Східній Європі угорська авіакомпанія Wizz Air, що має українську "доньку" "Візз Ейр Україна", змінила повітряні маршрути в обхід зони проведення антитерористичної операції (АТО) українськими силовиками проти російських терористів після того, як бойовики 17 липня збили пасажирський літак "Боїнг-777" "Малайзійських авіаліній", повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії.

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«У зв'язку зі вчорашніми трагічними подіями Wizz Air підтверджує, що в цей час жоден з рейсів авіакомпанії не виконуватиметься над територією східної України. Авіакомпанія не скасовувала свої рейси, але змінює їх маршрути в обхід повітряного простору над Східною Україною – на стільки часу, на скільки це буде необхідно», - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що дочірня компанія Wizz Air – українська авіакомпанія «Візз Ейр Україна» змінить єдиний маршрут Київ – Кутаїсі (Грузія), що пролягав над територією сходу України.

«У нас тільки один рейс літав через цей регіон. Зараз ми його перенаправили через Туреччину на Кутаїсі», - повідомив УНІАН комерційний менеджер авіакомпанії Вадим Третяк.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня українські авіавласті закрили авіаційний простір над сходом України після того, як російські терористи 17 липня близько 17.00 за київським часом збили малайзійський авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines.

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Загинули 282 пасажири і 15 членів екіпажа, серед загиблих 80 дітей.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, що ліцензована Державною авіаційною службою України. Входить до групи компаній Wizz Air, яка є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. На даний момент авіакомпанія експлуатує 39 літаків Airbus A320, які здійснюють пасажирські авіаперевезення з 16 баз за більш як 250 маршрутами і 83 напрямами в 29 країнах.