В аеропорту «Одеса» скасовано 2 рейси в Росію і назад

У міжнародному аеропорту «Одеса» сьогодні скасовано 2 рейси до Росії і у зворотному напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з даними онлайн табло аеропорту, скасовано по два рейси на приліт і відліт з Шереметьєво (Москва).

Крім того, рейс з Домодєдово (Москва) прибув до Одеси із запізненням майже 40 хвилин. Його виліт у зворотному напрямку заплановано на 13.30.

Інших рейсів до Росії (та з Росії до Одеси) сьогодні не очікується.

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Як повідомляв УНІАН, українська авіавлада з 17 липня закрила авіаційний простір над сходом України після того, як російські терористи збили малайзійський пасажирський авіалайнер «Боїнг-777».

Авіалайнер компанії Malaysia Airlines було збито російськими бойовиками 17 липня близько 17.00 за київським часом, імовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 282 пасажири і 15 членів екіпажа.