У харківському аеропорту сьогодні скасовано п'ять рейсів

У Міжнародному аеропорту «Харків» сьогодні, 18 липня, скасовано п'ять авіарейсів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на онлайн табло аеропорту.

Зокрема, скасовано рейси: РС 751 «Харків – Стамбул» (відправлення о 3:05), SU 1811 «Харків – Москва (Шереметьєво)» (відправлення 6:00), Z6 701 «Харків – Москва (Домодєдово)» (відправлення 11:30), OS 752 «Харків – Відень» (відправлення 14:50), Z6 032 «Харків – Київ (Бориспіль)» (відправлення 16:25).

Також скасовані прильоти до аеропорту рейсів зі Стамбулу, Києва, Відня і двох рейсів з Москви.

З харківського аеропорту сьогодні вилетіли рейси PS 024 «Харків – Київ (Бориспіль)» (о 7:10) і PS 7021 «Харків – Хургада» (о 10:30).

На онлайн табло також значаться як нескасовані рейси 7W 4231 «Харків – Бургас» (очікуваний час відправлення – 18:25) і PS 7245/7W 7245 «Харків – Іракліон» (очікуваний час відправлення – 21:50).

Прибули до аеропорту рейси PS 508 «Батумі – Харків» (прибув із затримкою більш ніж на 3 години – о 5:58), PS 7022 «Хургада – Харків» (прибув о 9:18). Крім того, сьогодні очікується прибуття рейсів 7W 4232 «Бургас – Харків» (очікуваний час прибуття – 16:40), PS 023 «Київ (Бориспіль) – Харків» (очікуваний час прибуття – 20:50).

Причини скасування рейсів в аеропорту не уточнюють.

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Як повідомляв УНІАН, українська авіавлада з 17 липня закрила авіаційний простір над сходом України після того, як російські терористи збили малайзійський пасажирський авіалайнер «Боїнг-777».

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Авіалайнер компанії Malaysia Airlines було збито російськими бойовиками 17 липня близько 17.00 за київським часом, імовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 282 пасажири і 15 членів екіпажа.

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