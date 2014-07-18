Курсування поїзда Луганськ - Київ для евакуації населення продовжили до 22 липня
Раніше «Укрзалізниця» вже подовжувала період курсування додаткового поїзда
Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для забезпечення перевезення населення із зони бойових дій на сході України продовжила період курсування додаткового потяга №564/563 Луганськ - Ясинувата - Київ до 22 липня включно, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
За даними прес-служби, з Луганська потяг відправлятиметься 16, 18, 20, 22 липня о 17:30 і робитиме тривалу зупинку на станції Ясинувата - з 20:34 до 21:00 і прибуватиме до столиці о 14:52.
У зворотному напрямі потяг відправлятиметься 17, 19, 21, 23 липня о 17:30 і прибуватиме до Ясинуватої о 08:51.
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Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» вже продовжувала період курсування додаткового потяга №564/563 сполученням Луганськ - Київ до 15 липня включно.
У київському напрямі щодоби курсують три графікових потяги з Луганська (№20, №126 і №134) і два з Донецька (№84, №37).
«Укрзалізниця» з метою забезпечення евакуації пасажирів з Луганської і Донецької областей неодноразово призначала додаткові потяги зі східного регіону в київському напрямі, а також збільшувала кількість вагонів у составах ряду потягів, що курсують з Луганська і Донецька.
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З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.