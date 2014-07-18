Курсування поїзда Луганськ - Київ для евакуації населення продовжили до 22 липня

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для забезпечення перевезення населення із зони бойових дій на сході України продовжила період курсування додаткового потяга №564/563 Луганськ - Ясинувата - Київ до 22 липня включно, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За даними прес-служби, з Луганська потяг відправлятиметься 16, 18, 20, 22 липня о 17:30 і робитиме тривалу зупинку на станції Ясинувата - з 20:34 до 21:00 і прибуватиме до столиці о 14:52.

У зворотному напрямі потяг відправлятиметься 17, 19, 21, 23 липня о 17:30 і прибуватиме до Ясинуватої о 08:51.

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Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» вже продовжувала період курсування додаткового потяга №564/563 сполученням Луганськ - Київ до 15 липня включно.

У київському напрямі щодоби курсують три графікових потяги з Луганська (№20, №126 і №134) і два з Донецька (№84, №37).

«Укрзалізниця» з метою забезпечення евакуації пасажирів з Луганської і Донецької областей неодноразово призначала додаткові потяги зі східного регіону в київському напрямі, а також збільшувала кількість вагонів у составах ряду потягів, що курсують з Луганська і Донецька.

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З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.