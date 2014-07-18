«Укрзалізниця» відновила 47 з 54 пошкоджених на Донбасі об'єктів

Станом на 18 липня спеціалізовані підрозділи залізниці України відновили 47 із 54 об'єктів інфраструктури, пошкоджених під час бойових дій на сході України між українськими силовиками і російськими бойовиками, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, залізничники відновили 41 об'єкт шляхового господарства, а також чотири залізничні мости, шляхопровід і пішохідний перехід.

Згідно з повідомленням, на перегоні Слов'янськ - Шидловська виконано ремонт силового кабелю живлення, встановлені пристрої автоматики і зв'язку.

Крім того, відновлено переїзд на 1035 км перегону Слов'янськ – Шпичкіне, а для його повноцінної роботи необхідно облаштувати переїзд додатковими пристроями автоматики переїзду з автоматичними шлагбаумами і радіостанцією. На станції Доломіт встановлені стрілочні електроприводи на дев'яти стрілках.

У прес-службі відзначили, що працівники залізничної галузі продовжують відновлювати станцію Слов'янськ, зокрема, ремонтують будівлю вокзалу, санвузли, кімнати відпочинку, будівлю контори відділення автоматики і зв'язку, на що вже було витрачено 34 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України внаслідок терористичних актів за основними господарствами галузі становлять 291,6 млн. грн.

Станом на 17 липня спеціалізовані підрозділи залізниць відремонтували пошкоджений шляхопровід на 252 км напряму Кривий Ріг - Волноваха Придніпровської магістралі, а також відновили залізничні мости на Південній залізниці: на 18 км ділянки Безлюдівка - Волохач і на 37 км ділянки Харків – Куп’янськ.

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Донецька залізниця з 11 липня 2014 року відновила рух приміських поїздів у напрямі визволеного від терористів Краматорська в Донецькій області, ще раніше «Укрзалізниця» відновила рух електропоїздів в напрямі з Харкова до Слов'янська.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово висаджували в повітря мости і ділянки дороги, внаслідок чого ДЗ скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово висаджували в повітря залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.