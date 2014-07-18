З Луганська до Одеси вдалося відправити 136 інвалідів та членів їхніх сімей

Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці"), незважаючи на спроби російських бойовиків перешкодити вивезенню населення із зони проведення АТО, 18 липня все ж вдалося відправити з Луганська до Одеси організовану групу людей, що налічує 136 осіб, серед яких люди з обмеженими фізичними можливостями та члени їхніх сімей, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, 18 липня з Луганська до Одеси поїздом вирушили 136 осіб з особливими потребами та супроводжуючі їх особи, у тому числі діти, які прибудуть до Одеси 19 липня о 8:09.

"Укрзалізниця" здійснює перевезення груп людей з інвалідністю на замовлення Міжвідомчого координаційного штабу, який діє при Державній службі України з надзвичайних ситуацій, та за зверненням Національної асамблеї інвалідів України.

«Організувати перевезення цієї групи людей залізничникам було непросто, оскільки представники ДНР перешкоджали безоплатному оформленню проїзних документів. Це вже не перший випадок спроби ДНРівців втрутитися в роботу залізничників і перешкодити перевезенню груп людей з інвалідністю та дітей», - підкреслили в прес-службі, додавши, що схожа ситуація виникла і 14 липня, проте «Укрзалізниці» все ж вдалося забезпечити відправлення з Луганська до Одеси 100 інвалідів та членів їхніх сімей, серед яких - 60 дітей.

«17 липня на колегії Міністерства інфраструктури України голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич висловив подяку транспортникам за перевезення інвалідів зі сходу», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 14 липня безкоштовно перевезла 100 інвалідів з Луганська до Одеси.

"Укрзалізниця" 2 липня 2014 року поїздом № 84/83 Маріуполь - Київ вивезла з Донецька організовану групу людей, серед яких люди з особливими потребами, пенсіонери і ветерани.

На початку червня «Укрзалізниця» сформувала спеціальний додатковий потяг, який вивіз з Луганська майже 500 дітей-сиріт, а протягом червня для забезпечення перевезення пасажирів з Донецької та Луганської областей «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди № 563/564 Луганськ - Київ та № 565/566 Донецьк - Київ.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Червоний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.