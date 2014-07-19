Греція, Італія і Туреччина надали РФ шість поромів для постачання Криму

Українській владі потрібно і можна швидко і повністю зупинити заходи у кримські порти іноземних торгових суден. Про це у своїй статті для ZN.UA пише Андрій Клименко, заслужений економіст АР Крим, експерт "Майдану закордонних справ".

"Згідно моніторингу нашого проекту "Чорний список", особливо грішать цим судновласники з Туреччини та Греції. А магніт, що притягує, незважаючи на окупацію Криму, їх танкери - термінал скрапленого газу в Керченському морському рибному порту і Феодосійська нафтобаза, що вже потрапила до санкційного списку ", - зазначив Клименко.

Читайте такожТурецька компанія відправила лайнер до Севастополя, незважаючи на заборону України

Як підкреслив економіст, ці ж дві країни - Греція і Туреччина, а також Італія - члени НАТО, дві - члени ЄС і одна, асоційована з ЄС, відзначилися у допомозі окупантам, надавши їм шість великих поромів для перевезення автомобілів.

"Три турецьких пороми, перепродані з явними ознаками фіктивності і такі, що змінили після наших публікацій назви і прапори, ходять з Зонгулдака до Севастополя, а також на самому вузькому транспортному напрямку - з Новоросійська до Феодосії. Принаймні, по одному з них є інформація про перевезення до Криму російської військової техніки. Обидва грецьких і італійський пороми навіть не вважають за потрібне приховувати свою державну приналежність, перевозячи автомобілі з Тамані до Керчі", - пише він.

Читайте такожКерченський міст побудують силами безробітних кримчан і він буде платним - ЗМІ

За словами економіста, змусити їх піти, та ще й покарати - справа для українських дипломатів та юристів нескладна. Ну а якщо у держчиновників не вистачає часу, то його знайдуть громадські активісти та ЗМІ.

"Перевірено на практиці: після публікацій і заяви про скоєння злочину від одного з активістів одеського Євромайдану в транспортну прокуратуру Іллічівська турецький танкер, що согрішив заходом до Феодосії, не ризикнув заходити в порт, побоюючись арешту", - навів приклад Клименко.

Читайте такожВиведений з Криму флот України частково відновив боєздатність

"Що стосується морських суден російських судновласників, то їх, природно, чимало серед порушників режиму окупованій території. Якщо Міністерство інфраструктури разом з Міністерством юстиції України добре попрацюють, то незабаром ці судновласники відчують, що загроза арешту "за подільника" нависне над будь-яким їхнім судном, що заходить в порти будь-якої зі 100 країн світу, які підтримали резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України. А у зв'язку з цим можна отримати і відмову компанії-страховика. Прецеденти вже є", - зазначив він.