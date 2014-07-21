Авіакомпанія Malaysia Airlines продовжує здійснювати рейси Амстердам - Куала-Лумпур

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті авіакомпанії.

Рейс між Амстердамом і Куала-Лумпуром з 25 липня позначатиметься як MH19 - AMS/KUL замість MH17, зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, імовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Відразу після цього українська авіавлада закрила авіаційний простір над сходом України, і всі повітряні судна, що раніше використовували повітряний простір над зоною АТО, змінили свої маршрути.

Національне бюро з розслідування авіаційних подій і інцидентів з цивільними повітряними судами запросило взяти участь у розслідуванні причин катастрофи малайзійського «Боїнгу-777» міжнародні авіаційні організації і представників авіаційних влад Малайзії і Нідерландів. Зокрема, бюро направило відповідні повідомлення авіаційній владі Малайзії, Нідерландів, компанії Boeing, Міжнародній організації цивільної авіації ICAO, Європейській конференції цивільної авіації, Європейській організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю), Єврокомісії і Національній раді з безпеки на транспорті (NTSB).