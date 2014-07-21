Каси на вокзалі Донецька не працюють, квитки можна придбати в поїзді

Рух поїздів по станції Донецьк здійснюється безперервно, незважаючи на складну ситуацію. Про це йдеться на офіційному сайті міськради Донецька.

«Залізничний вокзал приймає і відправляє поїзди. Не працює сама будівля вокзалу і, відповідно, залізничні каси. За інформацією прес-служби Донецької залізниці, ті громадяни, які прибули на вокзал, збиралися придбати квитки у касах і виїхати, але не встигли цього зробити через дану ситуації, можуть не турбуватися, і оформити проїзні документи вже у самому поїзді по прибуттю у провідника або начальника поїзда», - наголошується у повідомленні.

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У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомили, що 21 липня о 9:30 невідомі особи здійснили артобстріл Рутченковського парку залізничної станції Донецьк, в якому пасажирські вагони готуються до відправки в рейс.

«В результаті обстрілу пошкоджено маневрову вежу (розбито скло у вікнах). Співробітників станції евакуйовано. Вокзал станції Донецьк продовжує приймати й відправляти поїзди», - уточнили в прес-службі з посиланням на Головне управління безпеки руху «Укрзалізниці».

У прес-службі Донецької залізниці повідомили, що у зв'язку з нестабільною ситуацією в районі залізничного вокзалу Донецька, всі пасажирські поїзди формування Донецької магістралі й ті, що слідують від станції Маріуполь, із сьогоднішнього дня й до скасування здійснюють додаткові зупинки на станціях Мандрикіне і Рутченкове. "При неможливості дістатися до вокзалу Донецьк пасажири з квитками від станції Донецьк можуть здійснювати посадку на цих станціях. Водночас всі поїзди, що відправляються з Луганська, робитимуть додаткову зупинку на станції Слов‘яносербськ, пасажири з квитками від станції Луганськ можуть здійснювати посадку на цій станції. Це додаткові зупинки на найближчих станціях, де біль безпечна ситуація", - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку в районі залізничного вокзалу ведуться бойові дії: снаряди влучили у багатоповерховий житловий будинок, стоматологічну клініку і дитячий спортивний майданчик. Очевидці подій повідомляють, що на залізничному вокзалі кілька снарядів влучили у локомотиви. У прес-службі Донецької міськради уточнили, що зараз відбувається пожежа на ринку біля залізничного вокзалу.