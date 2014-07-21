Каси на вокзалі Донецька не працюють, квитки можна придбати в поїзді
Залізничний вокзал приймає і відправляє поїзди. Не працює сама будівля вокзалу і, відповідно, залізничні каси.
Рух поїздів по станції Донецьк здійснюється безперервно, незважаючи на складну ситуацію. Про це йдеться на офіційному сайті міськради Донецька.
«Залізничний вокзал приймає і відправляє поїзди. Не працює сама будівля вокзалу і, відповідно, залізничні каси. За інформацією прес-служби Донецької залізниці, ті громадяни, які прибули на вокзал, збиралися придбати квитки у касах і виїхати, але не встигли цього зробити через дану ситуації, можуть не турбуватися, і оформити проїзні документи вже у самому поїзді по прибуттю у провідника або начальника поїзда», - наголошується у повідомленні.
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У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомили, що 21 липня о 9:30 невідомі особи здійснили артобстріл Рутченковського парку залізничної станції Донецьк, в якому пасажирські вагони готуються до відправки в рейс.
«В результаті обстрілу пошкоджено маневрову вежу (розбито скло у вікнах). Співробітників станції евакуйовано. Вокзал станції Донецьк продовжує приймати й відправляти поїзди», - уточнили в прес-службі з посиланням на Головне управління безпеки руху «Укрзалізниці».
У прес-службі Донецької залізниці повідомили, що у зв'язку з нестабільною ситуацією в районі залізничного вокзалу Донецька, всі пасажирські поїзди формування Донецької магістралі й ті, що слідують від станції Маріуполь, із сьогоднішнього дня й до скасування здійснюють додаткові зупинки на станціях Мандрикіне і Рутченкове. "При неможливості дістатися до вокзалу Донецьк пасажири з квитками від станції Донецьк можуть здійснювати посадку на цих станціях. Водночас всі поїзди, що відправляються з Луганська, робитимуть додаткову зупинку на станції Слов‘яносербськ, пасажири з квитками від станції Луганськ можуть здійснювати посадку на цій станції. Це додаткові зупинки на найближчих станціях, де біль безпечна ситуація", - уточнили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, у Донецьку в районі залізничного вокзалу ведуться бойові дії: снаряди влучили у багатоповерховий житловий будинок, стоматологічну клініку і дитячий спортивний майданчик. Очевидці подій повідомляють, що на залізничному вокзалі кілька снарядів влучили у локомотиви. У прес-службі Донецької міськради уточнили, що зараз відбувається пожежа на ринку біля залізничного вокзалу.