Терористи в Торезі помістили у вагони тіла 251 жертви збитого ними «Боїнга»

Російські терористи помістили тіла 251 пасажира, загиблих унаслідок катастрофи збитого ними літака «Боїнг-777», у надані Державною адміністрацією залізничного транспорту України («Укрзалізниця») чотири вагони-рефрижератори, розміщені на залізничній станції міста Торез Донецької області, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Терористи доставили 60 тіл, і на даний момент йде завантаження четвертого вагону, всього 251 тіло, другий ешелон, що також складається з чотирьох вагонів, чекає своєї черги. Попередньо, поїзд повинні все-таки випустити, проте як далі розвиватиметься ситуація - знатимемо за результатами цих подій», - повідомили в прес-службі.

У прес-службі уточнили, що «Укрзалізниця» надала вісім вагонів-рефрижераторів, раніше терористи помістили 191 тіло в три вагони, тоді як четвертий залишався порожнім, оскільки терористи їх не випускали, аргументуючи це тим, що вони знайшли ще 60 тіл, які планують підвезти безпосередньо для цього четвертого вагону.

Також у прес-службі уточнили, що всі вагони зараз знаходяться на першій колії залізничної станції Торез.

За попередніми даними, як повідомили в прес-службі, поїзд із вагонами-рефрижераторами буде відправлений до Харкова, де зберуться родичі загиблих у авіакатастрофі.

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Як повідомляв УНІАН, українські медики, які входять до Державної комісії з розслідування катастрофи літака, через Інтерпол мають доступ до бази зразків ДНК родичів усіх загиблих пасажирів літака «Боїнг-777».

Віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який очолює Держкомісію з розслідування, доручив кільком міністерствам відпрацювати механізм оперативної видачі відповідних документів родичам загиблих в авіакатастрофі після всіх процедур ідентифікації тіл.

З початку проведення пошукових робіт станом на 21:30 20 липня фахівцями ДСНС обстежено близько 109 кв. км територій. Всього до проведення пошукових робіт у зоні катастрофи літака й спеціальних робіт у Києві залучено 810 осіб, зокрема від ДСНС України – 355 працівників і 35 одиниць техніки.

17 липня близько 17:00 за київським часом авіалайнер Boeing-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Наразі виявлено тіла 272 жертв катастрофи лайнера.