ЗМІ: в аеропорту «Бориспіль» ситуація після зміни керівництва тільки погіршилася

Про це йдеться в статті «Дослідження галузі авіаперевезень: «Старі кадри - старі проблеми», опублікованій на сайті української авіації «Крила».

Як стверджується в дослідженні, в аеропорту «Бориспіль», після низки кадрових перетасовок, які призвели до управління аеропортом людей часів Януковича, які раніше вже керували підприємством, ситуація змінилася тільки в гіршу сторону.

"Монополізація ринків більшості послуг (обробка багажу, обслуговування вантажів та пошти, обслуговування літаків на пероні) в українських аеропортах, в першу чергу в "Борисполі", збереглася", - стверджується в статті.

«Як і раніше обмежений вибір компаній, що надають бортове харчування та харчування пасажирів в аеропорту, наземне обслуговування (в терміналах і на пероні), комплекс авіаційних і не авіаційних послуг в пасажирських терміналах, енергопостачання, авіаційну безпеку, охорону об'єктів і т.д. Тим не менш, навіть перших кроків у цьому напрямі зроблено не було», - відзначають автори дослідження.

Експерти відзначають, що пора вже піднімати питання про відповідність керівника міністерства інфраструктури України займаним посадам.

Відзначається також, "що кадрові рішення глави Мінінфраструктури Бурбака все виразніше кидають тінь на його шефа, прем'єр-міністра А.Яценюка, який дуже ретельно стежить за своєю репутацією, але в силу не зрозумілих поки причин не бачить тих проблем, які іміджу керівника створює його "транспортний" протеже".

Як повідомляв УНІАН, раніше управління внутрішнього аудиту Міністерства інфраструктури в ході перевірки фінансово-господарської діяльності найбільшого в Україні міжнародного аеропорту «Бориспіль» виявило безліч порушень.

А активісти Асоціації захисту прав громадян України та організації "Українська націоналістична самооборона" провели акцію протесту під будівлею Мінінфраструктури. Пікетувальники вимагали від міністра Максима Бурбака звільнити з посади генерального директора аеропорту "Бориспіль" Сергія Гомболевского.

За словами голови Асоціації захисту прав громадян України Володимира Лесика, ключові посади в "Борисполі" на протязі довгого часу займають одні й ті ж особи, які замішані в корупційних схемах.

Зокрема, активісти нагадали, що призначений зараз замгендиректора аеропорту Борис Шахсуваров вже очолював аеропорт «Бориспіль» в 2008-2011 роках, а до цього в 1994-1999 роках він працював в аеропорту на посаді першого заступника гендиректора. У серпні 2010 року правоохоронні органи навіть затримали Шахсуварова і провели обшук у його робочому кабінеті. Його звинуватили в розкраданні в особливо великих розмірах. Згідно з публікацій у ЗМІ, значна частина державних коштів, виділених на будівництво терміналу F, була виведена Б. Шахсуваровим на рахунки приватних фірм. Сергій Гомболевський у період до 2011 року обіймав посаду начальника термінального комплексу аеропорту і пішов з підприємства в один час з Б. Шахсуваровим.

Голова Асоціації зазначив, що активісти вже направили офіційні листи з фактами зловживань на держпідприємстві в Генеральну прокуратуру України, прем'єр-міністру Арсенію Яценюку та президенту України Петру Порошенку, але відповіді поки не отримали. Крім того, Лесик звинуватив заступника глави аеропорту Бориса Шахсуварова в подвійне громадянство - України та Росії.

Раніше 31 березня Мінінфраструктури України призначило генеральним директором МА «Бориспіль» Сергія Гомболевского, який раніше обіймав посаду заступника гендиректора аеропорту з виробництва.

У липні 2013 року Мінінфраструктури призначило виконуючим обов'язки генерального директора аеропорту «Бориспіль» колишнього директора міжнародного аеропорту «Одеса» Олексія Кочанова. Пізніше Кочанов був затверджений на посаді генерального директора "Борисполя". 12 березня Кочанов був звільнений за згодою сторін на підставі поданої ним заяви.