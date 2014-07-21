Терористи підірвали міст між Рубіжним і Сєвєродонецьком
17:47, 21 липня 2014Транспорт/Звя'зок
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Терористи підірвали міст на підступах до Сєвєродонецька. Споруда знаходиться на виїзді до Рубіжного через річку Борову.
Міст між двома населеними пунктами підірваний / informator.lg.ua
Про це повідомляє informator.lg.ua.
Крім того, зазнначається, що міст підірвали так, щоб зміг проїхати лише легковий автомобіль. Важка військова техніка пройти не зможе.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні підрозділи Національної гвардії повністю зачистили населений пункт Рубіжне від терористів.
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