Терористи підірвали міст між Рубіжним і Сєвєродонецьком

Про це повідомляє informator.lg.ua.

Крім того, зазнначається, що міст підірвали так, щоб зміг проїхати лише легковий автомобіль. Важка військова техніка пройти не зможе.

Читайте такожНа Луганщині терористи підірвали черговий міст - ЗМІВ результаті знищення мосту відрізані від Сєвєродонецька та жителі села Воєводівка. Обвалився також один з прольотів моста.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні підрозділи Національної гвардії повністю зачистили населений пункт Рубіжне від терористів.