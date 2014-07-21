До Слов'янська, Краматорська та Дружківки вже завтра пустять Hyundai

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відновлює курсування денного швидкісного поїзда категорії «Інтерсіті+» виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem з Києва в напрямку звільнених від російських терористів міст на сході України - до Слов'янська, Краматорська та Дружківки, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«У рамках відновлення життєдіяльності міст, звільнених під час антитерористичної операції, відновлено рух денних швидкісних поїздів «Інтерсіті+» в Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» призначила щоденний швидкісний поїзд № 712/711 сполученням Київ - Дружківка - Київ, який відправлятиметься зі столиці, починаючи з 22 липня о 06:49 і прибуватиме в Дружківку о 12:53. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 17:37 і прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:40.

Поїзд курсуватиме з зупинками на станціях Київ-Пасажирський, Дарниця, Миргород, Полтава-Південна, Лозова, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка.

У прес-службі уточнили, що квитки на вищезазначений поїзд вже надійшли в продаж.

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Як повідомляв УНІАН, починаючи з кінця квітня «Укрзалізниця» почала повертати на маршрути модернізовані швидкісні поїзди Hyundai, які були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей.

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«Укрзалізниця» з 1 червня 2014 року змінила нумерацію швидкісних поїздів Hyundai, зокрема, потягу під номером 154/153 Київ - Донецьк - Київ був привласнений номер 712/711.

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЖСК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЭКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.