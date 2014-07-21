"Укрзалізниця" безкоштовно вивезла із зони АТО більше тисячі людей

Залізниці України в період із 7 по 21 липня вивезли 1046 осіб із зони проведення українськими силовиками антитерористичної операції (АТО) проти російських бойовиків на сході країни, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Залізничники продовжують виділяти додаткові вагони й місця в пасажирських поїздах для виїзду жителів східного регіону із зони антитерористичної операції. У період з 7 по 21 липня залізничним транспортом із зони АТО було вивезено 1046 громадян. Зокрема, зі станції Сватове - 694 особи, зі станцій Луганськ і Волноваха - 228 осіб й зі станції Красноармійськ - 124 пасажири», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, поїзди з пасажирами, що виявили бажання залишити небезпечний східний регіон, прямують до Києва, Харкова, Тернополя, Миколаєва, Херсона, Ужгорода, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Запоріжжя, Полтави, Вінниці та інших міст України.

Перевезення пасажирів на безоплатній основі здійснюються в плацкартних вагонах відповідно до замовлень регіональних координаційних штабів, що діють у містах Сватове, Красноармійськ, Волноваха та Барвінкове, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниці", незважаючи на спроби російських бойовиків перешкоджати вивезенню населення із зони АТО, 18 липня все ж таки вдалося відправити з Луганська до Одеси 136 людей із обмеженими фізичними можливостями й осіб, що їх супроводжують, 14 липня - 100 інвалідів.

Із квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів низку міст у Донецькій та Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.