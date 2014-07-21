У Донецькій області перервано рух поїздів на перегоні Майорська - Курдюмівка

Рух поїздів на перегоні Майорська - Курдюмівка в Донецькій області перервано через бойові дії між українськими силовиками і російськими бойовиками, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, 21 липня о 4:38 у результаті бойових дій пошкоджена контактна мережа та перервано рух поїздів на перегоні Майорська - Курдюмівка Донецької залізниці. Також в цей же день о 7:30 в результаті обстрілу пошкоджено обладнання тягової підстанції на станції Микитівка (Донецька область).

Крім того, терористи неодноразово обстрілювали потяги під час їхнього руху, останній випадок стався 20 липня об 11:25 на станції Попасна-2 Донецької магістралі, коли бойовики обстріляли тепловоз вантажного поїзда, з яким, однак, все-таки вдалося прибути на станцію призначення. Локомотивна бригада не постраждала.

Також повідомляється, що 19 липня о 12:10 в результаті бойових дій в районі перегону Мелова - Технікум Донецької залізниці, були пошкоджені лінії електропередач. Напругу в контактній мережі від станції Мелова до станції Луганськ довелося відключити.

«Однак у той же день о 18:30 залізничники відкрили рух для тепловозів, а на наступний день аварійна група фахівців відновила контактну мережу і подала напругу. Вантажний рух від станції Мелова до Луганська відновлено», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України внаслідок терористичних актів по основних господарствам галузі становлять 291,6 млн грн.

Станом на 18 липня спеціалізовані підрозділи залізниць України відновили 47 з 54 об'єктів інфраструктури, пошкоджених під час бойових дій на сході України.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст в Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.