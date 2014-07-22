Час в дорозі швидкісного поїзда Київ - Одеса скоротиться майже на півгодини

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), що є оператором швидкісних поїздів, оптимізувало графік руху денного швидкісного електропоїзда № 761/762 категорії "Інтерсіті+" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу за маршрутом Київ – Вінниця - Одеса, завдяки чому з 5 серпня 2014 року його час у дорозі скоротиться майже на 30 хвилин, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, починаючи з 5 серпня, цей поїзд вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський о 6:07 і прибувати до Одеси о 12:48 замість 13:20.

У зворотному напрямі поїзд відправлятиметься о 15:02 і прибуватиме до столиці о 21:52 замість 22:17.

«З Києва до Одеси можна буде дістатися за 6 годин і 41 хвилину, а до Вінниці - за 2 години і 12 хвилин. Відстань між Вінницею і Одесою поїзд долатиме лише за 4 години і 27 хвилин», - відзначили у прес-службі.

На сьогодні час у дорозі поїзду № 761/762 за маршрутом Київ – Одеса становить 7 годин.

Проїзні документи на вищезгаданий швидкісний поїзд вже доступні на веб-порталі бронювання залізничних квитків http://booking.uz.gov.ua/ і у всіх залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 1 липня 2014 року запустила щоденний швидкісний поїзд сполученням Київ - Одеса категорії «Інтерсіті+», задіявши склад електропоїзда ЕКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Раніше УЗШК з метою скорочення часу курсування поїзду №761/762 за маршрутом Київ – Вінниця – Одеса тимчасово припинила продаж квитків на цей поїзд на дати, починаючи з 5 серпня.

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год. почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, пов'язавши Київ із Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Нyundai була розширена.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія», яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЕКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Крюківський вагонобудівний завод (м. Кременчук, Полтавська обл.) є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.