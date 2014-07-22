«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд для вивезення населення із зони АТО

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для забезпечення перевезення населення із зони бойових дій на сході України, призначила на 22 липня додатковий поїзд №574 за маршрутом Луганськ - Київ, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Залізничники продовжують забезпечувати перевезення пасажирів з місць ведення бойових дій. Зокрема, на 22 липня призначено додатковий поїзд № 574 Луганськ - Київ. Поїзд сформований з 15 вагонів - пасажирам запропоновано 728 місць», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, даний поїзд відправиться 22 липня з Луганська о 21:24 і прибуде до столиці на наступний день о 14:26.

Поїзд проїде з зупинками на станціях Комунарськ, Дебальцеве, Ясинувата, Красноармійськ, Чаплине, Синельникове, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Верхівцеве, П'ятихатки, Олександрія, Знам'янка, ім. Т. Шевченка та Миронівка.

Крім того, для перевезення жителів східних областей в інші регіони, «Укрзалізниця» продовжила період курсування безпересадочних вагонів в повідомленні Сватове - Київ - Харків. Зокрема, зі Сватового вагони курсуватимуть по 24 липня, а з Києва - по 25 липня.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у період з 7 по 21 липня безкоштовно вивезла 1046 осіб із зони АТО.

Раніше «Укрзалізниця» продовжила період курсування додаткового поїзда №564/563 Луганськ - Ясинувата - Київ до 22 липня включно.

«Укрзалізниця» з 22 липня відновлює курсування денного швидкісного поїзда категорії «Інтерсіті+» виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem з Києва в напрямку звільнених від російських терористів міст на сході України - в Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст в Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.