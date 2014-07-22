"Укрзалізниця" безкоштовно вивезла із зони АТО 1151 людину

Залізниці України в період із 7 по 22 липня вивезли 1151 людини із зони проведення українськими силовиками антитерористичної операції (АТО) проти російських бойовиків на сході країни, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Незважаючи на бойові дії та перешкоди самопроголошеної ДНР, залізничники продовжують вивозити людей зі сходу, зокрема безкоштовно перевозити дітей, інвалідів та членів їх сімей. Станом на 22 липня «Укрзалізниця» вивезла безкоштовно зі східних регіонів 1151 пасажира за заявками регіональних координаційних штабів», - сказано в повідомленні.

Зокрема, «Укрзалізниці» за вказаний період вдалося вивезти зі Сватова 799 осіб, із Волновахи - 228 осіб, із Красноармійська - 124 особи.

Як повідомили в головному пасажирському управлінні «Укрзалізниці», 14 та 18 липня з Луганська в Одесу залізничники перевезли 236 дітей, людей з особливими потребами та супроводжуючих їх осіб.

«Перевезення груп людей з інвалідністю здійснюються за замовленням Міжвідомчого координаційного штабу, який діє при Державній службі України з надзвичайних ситуацій, та за зверненням Національної асамблеї інвалідів України», - наголосили у прес-службі.

Читайте також«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд для вивезення населення із зони АТО

Як повідомляв УНІАН, перевезення пасажирів на безоплатній основі здійснюються в плацкартних вагонах у відповідності із замовленнями регіональних координаційних штабів, що діють у містах Сватове, Красноармійськ, Волноваха та Барвінкове.

Станом на 21 липня «Укрзалізниця» вивезла із зони АТО 1046 осіб.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.