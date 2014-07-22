Терористи підірвали два залізничні переїзди в Донецькій області

Російські терористи пошкодили залізничну інфраструктуру на двох переїздах Кутейнікове - Войкове і Кутейнікове - Амвросіївка на Донецькій залізниці за допомогою вибуху, внаслідок чого Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») перервала залізничне сполучення на цих переїздах, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«21 липня о 22:40 терористи висадили в повітря опору і пошкодили контактну мережу на перегоні Кутейнікове - Войкове Донецької залізниці. Також о 23:03 зафіксовані вибухи на переїзді Кутейнікове - Амвросіївка, оглянути пошкодження поки що неможливо. Перегін закрито для руху», - говориться в повідомленні.

Крім того, 21 липня вночі через бойові дії до бомбосховищ евакуювали працівників станцій Горлівка, Іловайськ, Кутейнікове, Каракуба Донецької залізниці.

«Зараз станція Горлівка закрита для роботи. Поїзди прямують через станцію Єнакієве», - повідомили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України внаслідок терористичних актів за основними господарствами галузі становлять 291,6 млн. грн.

У травні-липні спеціалізовані підрозділи залізниць України відновили 47 з 54 об'єктів шляхової інфраструктури, пошкоджених під час бойових дій на сході України.

З квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей в заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Впродовж липня українські силовики визволили від терористів ряд міст в Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію з визволення Донбасу від бойовиків.