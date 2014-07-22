Терористи підірвали ще один залізничний міст на Донбасі

Російські терористи висадили в повітря ще один залізничний міст – на 61-му кілометрі перегону Сентянівка – Шипілов Донецької залізниці, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Терористи продовжують руйнувати економіку і транспортний потенціал України. Вранці 22 липня 2014 року на Донецькій залізниці підірвано одноколійний залізничний міст на 61 км перегону Сентянівка – Шипілов. В даний час обсяги пошкоджень визначаються», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на 22 липня терористи пошкодили 13 мостів на Донецькій, Придніпровській і Південній залізницях, з них на 6 мостах залізничники провели відновлювальні роботи на загальну суму 1,6 млн. грн.

«Залізничники роблять все від них залежне, працюють в умовах, небезпечних для життя, аби зберегти рух поїздів в зоні бойових дій», - наголошує «Укрзалізниця».

Читайте такожТерористи підірвали два залізничні переїзди в Донецькій області

Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України через терористичні акти за основними господарствами галузі становлять 291,6 млн. грн.

Станом на 18 липня спеціалізовані підрозділи залізниць України відновили 47 із 54 об'єктів інфраструктури, пошкоджених під час бойових дій на сході України.

З квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей в заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Впродовж липня українські силовики визволили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію з визволення Донбасу від бойовиків.