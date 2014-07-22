ПЗ відправила на відпочинок до своїх санаторіїв понад 2,2 тис. залізничників

Придніпровська залізниця (ПЗ) у травні-червні 2014 року відправила 2209 своїх працівників та членів їх сімей на відпочинок у відомчі оздоровчі заклади, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, за вказаний період ПЗ відправила до своїх санаторіїв 296 пенсіонерів залізничної галузі.

Згідно з повідомленням, усі відомчі оздоровниці розташовані на Азовському узбережжі - у Генічеському районі та на Арабатській стрілці. У дитячому оздоровчому таборі «Сокіл» відпочило 450 дітей, а в пансіонатах «Прибій» і «Запоріжжя» відпочили 1231 і 528 працівників з сім'ями, а також пенсіонери-залізничники.

Також повідомляється, що днями в дитячий оздоровчий табір «Сокіл» ПЗ відправила наступну групу - 434 дитини.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця направила 3,95 млн грн на підготовку відомчих оздоровчих закладів до літнього сезону, зокрема, пансіонатів «Запоріжжя» і «Прибій», дитячого оздоровчого табору «Сокіл» та бази відпочинку «Січ» (Запорізька обл.).

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в поточному році оздоровити близько 20 тис. дітей із сімей залізничників у відомчих таборах і санаторіях.