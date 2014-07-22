«Укрзалізниця» перевезла 105 дітей із Донецької області до Одеси

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 22 липня безкоштовно відправила 105 дітей з Ясинуватої (Донецька обл.), де українські силовики продовжують проводити антитерористичну операцію із звільнення східного регіону від російських терористів, у напрямі Одеси, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Залізничники 22 липня забезпечили безкоштовні перевезення 105 дітей з Ясинуватої до Одеси. Вони прибудуть на південний курорт 23 липня о 8:09», - сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначають, що для забезпечення перевезення дітей «Укрзалізниця» включила у состав потягу додаткові вагони.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниці", попри спроби російських бойовиків перешкоджати вивезенню населення із зони проведення АТО, 18 липня все ж таки вдалося відправити з Луганська до Одеси 136 інвалідів і членів їхніх сімей, 14 липня – 100 інвалідів.

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Залізниці України в період з 7 по 22 липня вивезли 1151 людину із зони АТО.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція.

Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.