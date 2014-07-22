Україна може втратити ще один порт - ЗМІ

Як повідомляє Forbes.ua, Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта - з квітня 2014 Адміністрація морських портів України виключила ці гавані зі своєї статистики.

Але за І квартал дані є: порти півострова скоротили вантажопотік на 28%.

Найбільше в абсолютних цифрах постраждала Керч, вона майже втратила транзитних вантажів - нафтопродуктів і вугілля, сукупно втративши 680 тисяч тонн.

Проблеми в азовських портах могли б виникнути у зв'язку з можливою втратою контролю України над Керч-Єнікальським морським судноплавним каналом, чого, на щастя, не сталося. І Бердянськ, і Маріуполь нарощують перевалку.

Крім металу і Маріуполь, і взагалі порти України виручає зерно.

Минулого року країна зібрала рекордний урожай - 63 млн тонн.

За рахунок зерна порти компенсують зниження експорту руди, коксу, хімічних і будівельних вантажів.

Миколаїв, порт базування найбільшого українського експортера зерна - компанії "Нібулон", прийняв на себе 2 млн тонн (зростання в 2,5 рази).

Одеса додала півмільйона тонн зернових, це майже 40%. Тут є і кримські вантажі, визнає радник начальника Одеського порту Микола Павлюк.

У цілому за чотири місяці 13 морських торговельних портів збільшили перевалку на 7,7%.

Частково - за рахунок Криму, який в мирному 2013-му обробив майже 14 млн тонн вантажів.