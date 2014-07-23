До будівництва в Криму РФ планує підключити в'язнів усього півдня Росії

Про це розповів заступник голови Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Росії Олег Коршунов в інтерв'ю «Комерсанту».

ФСВП, як розповів Коршунов, готує проект з благоустрою околиць Сочі, в тому числі Красної поляни, з участю ув'язнених. Наразі в роботах вже задіяні 200 засуджених, які відбувають покарання в колоніях-поселеннях.

«Вони мають право виходити за межі колоній і, як правило, не є рецидивістами, загалом, це люди не злочинного світу», - зазначив заступник голови відомства, запевнивши, що ув'язнених виправних установ загального і суворого режимів не планують задіяти.

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Також, засуджені будуть займатися будівництвом мосту через Керченську протоку.

«Потрібно буде робити залізобетон, займатися металообробкою. Ми в змозі допомогти і розраховуємо, що будуть великі замовлення, тому маємо намір підключити до їх реалізації колонії всього півдня Росії», - заявив Коршунов.