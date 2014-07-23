Майже 6 тис. біженців повернулося поїздами у звільнений від терористів Слов'янськ

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 9 по 21 липня 2014 року перевезла майже 6 тис. вимушених переселенців з населених пунктів Донецької і Луганської областей в один із звільнених від російських бойовиків силами АТО східних міст - Слов'янськ, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«За оперативними даними, щодоби в звільнене від терористів місто залізницею поверталося в середньому 460 осіб, а всього в період з 9 по 21 липня в рідне місто повернулися майже 6 тис. жителів», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, з 9 липня «Укрзалізниця» відновила курсування приміського електропоїзда № 6289/6290 повідомленням Лозова - Слов'янськ, рух якого було припинено у зв'язку з проведенням АТО.

У прес-службі зазначили, що найбільша кількість пасажирів - 750 осіб - придбали квитки на приміський поїзд, що курсує в Слов'янськ 19 липня, тоді як у перші дні відновлення курсування електропоїзда в місто поверталися лише 100-300 осіб.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в період з 7 по 22 липня вивезли 1151 людину із зони проведення українськими силовиками антитерористичної операції (АТО) проти російських бойовиків на сході країни.

Південна залізниця з 9 по 15 липня 2014 року перевезла понад 3 тис. вимушених переселенців з населених пунктів Донецької та Луганської областей у звільнений Слов'янськ.

З 30 травня по 15 липня поточного року Південна залізниця надала притулок 1646 вимушеним переселенцям із зони АТО.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст в Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.