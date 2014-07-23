«Укрзалізниця» на 25 липня призначила додатковий поїзд Київ - Ужгород

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила на 25 липня 2014 року додатковий потяг №239К/207Л сполученням Київ – Ужгород, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий потяг №239К за маршрутом Київ – Ужгород відправиться зі столиці 25 липня о 21:37 і прибуде до Ужгороду наступного дня об 11:57. У зворотному напрямку потяг №207Л відправиться 27 липня о 13:21 і прибуде в столицю 28 липня о 06:17.

Також повідомляється, що вищезгаданий потяг сформовано з 18 вагонів.

«Залізничники постійно аналізують попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної спроможності вокзалів) призначають додаткові потяги і збільшують кількість вагонів у цілорічних потягах», - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» на період з 11 липня по 1 серпня 2014 року призначила додатковий потяг №269К/269Л сполученням Київ - Івано-Франківськ, на 11 і 13 липня - додатковий потяг №239К/239Л за маршрутом Київ – Ужгород, на 18 і 20 липня – потяг №239К/207Л сполученням Київ – Ужгород.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученні, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.