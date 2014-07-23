Терористи перешкодили відновити рух поїздів на перегоні Авдіївка - Донецьк

Терористи перешкодили залізничникам відновити рух поїздів на перегоні Авдіївка – Донецьк, який було перервано в результаті пошкодження контактної мережі через бойові дії, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«22 липня в результаті бойових дій на 7 км перегону Авдіївка - Роз'їзд Донецької залізниці було пошкоджено контактну мережу. Проте озброєні люди перешкодили спробі виїзду ремонтної бригади на перегін Авдіївка - Донецьк, і обсяг пошкоджень не встановлено» - сказано в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що рух поїздів на ділянці Авдіївка - Донецьк здійснюється з відхиленням через станцію Ясинувата.

За даними прес-служби, в результаті бойових дій на сході країни в травні-липні цього року на Донецькій, Придніпровській та Південній залізницях пошкоджено понад 130 об'єктів залізничної інфраструктури. Зокрема, 13 штучних споруд - мостів і шляхопроводів; 56 об'єктів колійної інфраструктури; будівлі 8 вокзалів і станцій, зокрема приміщення лікарні станції Красний Лиман; 53 пристрої електрифікації та електропостачання; 30 км контактної мережі й низка інших пошкоджень.

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Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України внаслідок терористичних актів по основних господарствах галузі становлять 291,6 млн грн.

У травні-липні спеціалізовані підрозділи залізниць України відновили 47 об'єктів колійної інфраструктури, пошкоджених у ході бойових дій на сході України.

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Із квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. Із 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція.

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Протягом липня українські силовики звільнили від терористів низку міст у Донецькій та Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.