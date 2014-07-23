На сході України відновлюють рух електричок

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відновила курсування 17 пар поїздів у приміському сполученні на сході України, яке було перервано через бойові дії в регіоні, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» з 7 липня відновила курсування семи пар приміських поїздів № 6445/6446 Харків - Красний Лиман, № 6481/6484, № 6483/6486, № 6487/6482 Куп’янськ – Святогірськ, № 6851/6854 Харків – Дубове, № 6853/6856 Харків – Гаврилівка, № 6855/6858 Харків – Близнюки.

Також із 8 липня відомство відновило рух поїзда № 6857/6852 Харків – Гусарівка, з 9 липня – поїзда № 6289/6290 Харків – Слов'янськ.

Крім того, починаючи з 11 липня, «Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення до/з Краматорська, а також до/з Ізюма, зокрема, це поїзди № 6618/6631 Донецьк - Краматорськ і № 6620/6621 Ясинувата – Краматорськ, № 6096/6077 Красний Лиман - Святогірськ – Ізюм, № 6216/6213 Красний Лиман - Святогірськ – Ізюм, № 6202/6215 Красний Лиман - Святогірськ – Ізюм.

Також залізнична держадміністрація з 15 липня відновила рух трьох пар поїздів до/з Святогірська та Ізюма: № 6226/6211 Красний Лиман – Святогірськ, № 6204/6233 Красний Лиман – Ізюм, № 6222/6207 Красний Лиман – Ізюм.

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Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України внаслідок терористичних актів по основних господарствах галузі становлять 291,6 млн грн.

В результаті бойових дій на сході країни в травні-липні цього року на Донецькій, Придніпровській та Південній залізницях пошкоджено понад 130 об'єктів залізничної інфраструктури. Зокрема, 13 штучних споруд - мостів і шляхопроводів; 56 об'єктів колійної інфраструктури; будівлі 8 вокзалів і станцій, зокрема приміщення лікарні станції Красний Лиман; 53 пристрої електрифікації та електропостачання; 30 км контактної мережі й низка інших пошкоджень.

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У травні-липні спеціалізовані підрозділи залізниць України відновили 47 об'єктів колійної інфраструктури, пошкоджених у ході бойових дій на сході України.

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Із квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. Із 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів низку міст у Донецькій та Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.

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